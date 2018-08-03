ABD Menbiç'te teröristlerle halı saha maçı yaptı

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim devam ederken, ABD, özellikle Menbiç'te ilişkileri gerecek bir adım daha attı. Menbiç merkezde bulunan ABD askerlerinin, Menbiç Askeri Meclisi üyesi YPKK/YPG'liler ile halı sahada futbol maçı yaptığı ortaya çıktı.

YPG'LİLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Fotoğrafları Menbiç'in sözde Askeri Meclisi Sözcüsü Şervan Derviş, sosyal medya hesabından paylaştı.

​Derviş, fotoğrafları "Bugün Menbiç'te Menbiç Askeri Meclisi ile koalisyon askerleri arasında halı sahada ilginç bir futbol maçı vardı. (Maç) Terörizme karşı birlikte zafer ile sonuçlandı" notuyla yayımladı.

ABD'LİLERİN YÜZLERİ GİZLENDİ

Şervan'ın paylaştığı fotoğraflarda ABD askerleri ile teröristlerin futbol oynadığı görülürken, ABD askerlerinin yüzlerinin gizlendiği de farkedildi.

BİNBİR SURAT PKK

PKK temelli bir örgüt olan DSG, esasında Suriye'nin YPG'sinden farksız. ABD'nin öncülüğünde faaliyetler gerçekleştiren terör örütü YPG, sözde uluslararası tepkilerden dolayı PKK ile bağının olmadığını göstermek için DSG ismini almıştı. Gelinen son noktada yine ismini değiştiren bu örgüt Menbiç Askeri Konseyi ismini almış, ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'ne bağlı bir yerel milis örgüt olarak faaliyet göstermekte.

Teröristler her ne akdar isimlerini değiştirese deçıktıkları kapı hep PKK oluyor.