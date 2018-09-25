ABD metrosunda ırkçı saldırı

ABD'nin San Francisco şehrinde ırkçı bir saldırı meydana geldi. Bir metroda yüksek sesle müzik dinleyen genç, yolculardan biri tarafından darbedildi.

İKİ KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Görüntülerde, iki yaşlı erkek tarafından metro içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği için bir gencin darbedildiği görüldü. Sosyal medyada milyonlarca görüntülenmeye ulaşan o anlarda; bir genç, iki yaşlı erkek tarafından metro kapısından zorla dışarı atılmaya çalışıldı.

ABD'de metroda ırkçı saldırı - VİDEO

İki yaşlı erkeğin, gence ırkçı ifadelerle saldırdığı da duyulurken, saldırı sosyal medyada büyük tepki gördü.