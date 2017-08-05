ABD ordusu yeniden Yemen'de

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Jeff Davis, düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin istihbarat desteğinin ve hava saldırılarının yanı sıra BAE operasyonlarına destek vermek amacıyla küçük bir özel kuvvet grubunu Yemen’e gönderdiğini söyledi.

ABD askerlerinin tavsiye ve taktik desteği verdiğini ifade eden Albay Davis, şöyle devam etti:

"Biz orada gerekli olduğu ölçüde hava saldırısı ve yetkiler kapsamında gerekli olduğu ölçüde kara operasyonları düzenliyoruz ancak bu operasyonun, BAE tarafından duyurulan Şebva operasyonunun ana odağı, oraya girip Şebva ilinde AQAP’ın elinde bulunan alanları temizlemektir."





ABD ORDUSU DOĞRUDAN ÇATIŞMAYACAK



Askerlerin orada doğrudan çatışmaya girmeyeceğini belirten Davis, asker sayısına dair bir bilgi paylaşmadı.

Davis, "Nerede olduklarına dair bir şey demeyeceğim ama ana rolleri bilgi akışı sağlamak olacak." dedi.

ABD 2014'TE ASKERLERİNİ ÇEKMİŞTİ

2014 yılında Husilerin başkent Sana’yı almasından kısa bir süre sonra ABD Yemen’de konuşlu askerlerini çekmişti.

Belirli aralıklara Yemen’de hava saldırısı düzenleyen ABD kuvvetleri, Ocak ayında bir El Kaide kampına saldırı düzenlemiş, saldırıda bir ABD askeri öldürülmüş onlarca sivil de çapraz ateşte hayatını kaybetmişti.