ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

EIA'nın kasım ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu yayımlandı. Raporda, uluslararası en fazla geçerliliği olan Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 53 dolar, gelecek sene 56 dolar seviyesinde olmasının beklendiği belirtildi.

FİYAT TAHMİNİ DEĞİŞTİ

EIA'nın ekim ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, Brent tipi petrol türünün fiyatının bu sene 52 dolar, gelecek yıl da 54 dolar olmasının tahmin edildiği bildirilmişti.

Kasım ayı raporunda ayrıca, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün de ortalama fiyatı, bir önceki ayın raporuna göre, varil başına 0,5 dolar yukarı çekildi.

Buna göre, WTI türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 50 dolar, gelecek sene de 51 dolar seviyesinde bulunması tahmin ediliyor.

Ekim ayı raporunda, TWI tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu sene 49,5 dolar, gelecek yıl da 50,5 dolar seviyesinde olması öngörülmüştü.

ÜRETİM TAHMİNİ DEĞİŞTİRİLMEDİ

EIA, ayrıca, ABD'nin bu ve gelecek yıla dair ham petrol üretim tahmininin sabit tutulduğunu duyurdu.

Buna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 9,2 milyon varil, gelecek sene de günlük ortalama 9,9 milyon varil olması bekleniyor.

Ülkede geçen yıl ham petrol üretimi günlük ortalama 8,9 milyon varil olmuştu.