taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.272
USD
3,8871
EURO
4,5073
ALTIN
159,37
PETR
63,5300

ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu ve gelecek yıla yönelik petrol fiyatları tahminlerini yükseltti.

08.11.2017 - 02:43
  1. Haberler
  2. Ekonomi

EIA'nın kasım ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu yayımlandı. Raporda, uluslararası en fazla geçerliliği olan Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 53 dolar, gelecek sene 56 dolar seviyesinde olmasının beklendiği belirtildi.

ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

FİYAT TAHMİNİ DEĞİŞTİ

EIA'nın ekim ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, Brent tipi petrol türünün fiyatının bu sene 52 dolar, gelecek yıl da 54 dolar olmasının tahmin edildiği bildirilmişti.

Kasım ayı raporunda ayrıca, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün de ortalama fiyatı, bir önceki ayın raporuna göre, varil başına 0,5 dolar yukarı çekildi.

Buna göre, WTI türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 50 dolar, gelecek sene de 51 dolar seviyesinde bulunması tahmin ediliyor.

Ekim ayı raporunda, TWI tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu sene 49,5 dolar, gelecek yıl da 50,5 dolar seviyesinde olması öngörülmüştü.

ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

ÜRETİM TAHMİNİ DEĞİŞTİRİLMEDİ

EIA, ayrıca, ABD'nin bu ve gelecek yıla dair ham petrol üretim tahmininin sabit tutulduğunu duyurdu.

Buna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 9,2 milyon varil, gelecek sene de günlük ortalama 9,9 milyon varil olması bekleniyor.

Ülkede geçen yıl ham petrol üretimi günlük ortalama 8,9 milyon varil olmuştu.

İlginizi Çekebilir
FED Başkanı Yellen'e Kamu Ahlakı Ödülü
ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen, Illinois Üniversitesi'nce Kamu Ahlakı Ödülü'ne layık görüldü.
Yiğit Bulut'tan dolar spekülatörlerine: Adam değilsiniz
Döviz piyasasının özellikle yerli spekülatörlerce yönlendirildiğini savunan Yiğit Bulut, sert eleştirilerde bulundu.
Emekli maaşlarının büyük kısmını erkekler alıyor
Türkiye'de emekli maaşı alan yaklaşık 8 milyon kişinin yüzde 80'ini erkekler, yüzde 20'sini ise kadınlar oluşturdu.
Hakkari'de terörün beli kırıldı, ihracat fırladı
Terör örgütüne ağır darbelerin vurulduğu bölgede operasyonların yansıması ekonomiye yansıdı. Hakkari'de ihracat yüzde 140 oranında arttı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yolsuzluktan alınan prens ve bakanlara bir şok daha

Yolsuzluktan alınan prens ve bakanlara bir şok daha

32
Adalet Bakanı Gül Amerikalı mevkidaşıyla görüştü

Adalet Bakanı Gül Amerikalı mevkidaşıyla görüştü

6
Başbakan Yıldırım Washington'da

Başbakan Yıldırım Washington'da

9
Amerikalı sözcü krizin aşılmaya başladığını belirtti

Amerikalı sözcü krizin aşılmaya başladığını belirtti

0
Husiler Necran'a saldırdı

Husiler Necran'a saldırdı

0
FED Başkanı Yellen'e Kamu Ahlakı Ödülü

FED Başkanı Yellen'e Kamu Ahlakı Ödülü

1
Pancar yüklü traktör ile otomobil çarpıştı 2 ölü 2 yaralı

Pancar yüklü traktör ile otomobil çarpıştı 2 ölü 2 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM