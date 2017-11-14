ABD: PKK ve DEAŞ'ın anlaşmasına saygı duyuyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Eric Pahon yaptığı açıklamada, terör örgütleri arasındaki anlaşmayı "yerel bir soruna bulunan yerel bir çözüm" olarak tanımladı.

Pahon, Rakka'da sivil sayısının fazlalığından dolayı ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun hava saldırısı düzenlemekte zorlandığı bir durumda, Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/PYD'nin, DEAŞ ile söz konusu anlaşmayı yaptığını söyledi.

"ORTAKLARIMIZA SAYGI DUYUYORUZ"

Anlaşmanın tamamen sivilleri koruma amaçlı olduğunu iddia eden Pahon, "Ortaklarımızla her zaman tam mutabık olmayabiliriz ama onların kendi sorunlarına çözüm bulmasına saygı duyuyoruz." dedi.

DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve PYD korumasında tahliyesi

TOPLUMA KAZANDIRMA FIRSATI TANINDI

Söz konusu anlaşmanın PKK/PYD'nin kurduğu sözde Rakka Sivil Konseyi ile Arap kabile liderleri tarafından yapıldığını dile getiren Pahon, anlaşmanın sivil halka ve DEAŞ militanlarının ailelerine Rakka'dan çıkmaları için izin verirken DEAŞ ile iş tutan Suriyelilere ise onları topluma kazandırmak üzere bir fırsat tanındığını öne sürdü.

"BU BİR SIR DEĞİL"

İngiliz haber kanalı BBC'nin, ABD destekli PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki anlaşmayı "gizli anlaşma" olarak duyurması üzerine, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon da, Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Dillon mesajında, "Bu bir sır değil. Koalisyon 10 ve 14 Ekim'de basın açıklamaları yaptı, BBC Radyo dahil birçok haber kuruluşu ile konuştu. Bu yerel bir soruna yerel bir çözümdü. Koalisyon tamamen katılmasa da ortaklarımızın kararına saygı duyduk." ifadelerine yer verdi.