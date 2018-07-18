ABD polisi Las Vegas sokaklarında çatıştı

Las Vegas Büyükşehir Polisi ekiplerinin kafa kameralarından alınan görüntüler, şehirdeki kovalamacayı gün yüzüne çıkarttı.

POLİS ARACIN İÇİNDEN ATEŞ ETTİ

Yayınlanan görüntülerde bir polis, arabayla takip halinde olduğu, kendisine ateş edip kaçan cinayet şüphelilerine, polis aracının içinden ateş açtı.

Bir yandan araba kullanarak diğer taraftan şüphelilere ateş eden polis, kendi hayatını da tehlikeye attı.

ABD polisi cinayet şüphelilerine ateş açtı VİDEO



1 ŞÜPHELİ ÖLDÜ

Şüphelilerden biri öldü diğeri yaralandı. Yerel medyadan alınan bilgilere göre kovalamanın sonunda şüphelilerden biri öldü, diğeri yaralandı.