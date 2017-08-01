taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.531
USD
3,5269
EURO
4,1688
ALTIN
143,88
PETR
52,8200

ABD Rusya Büyükelçiliği: Faaliyetler yavaşlayabilir

ABD Rusya Büyükelçiliği; ABD’nin Rusya’daki tüm diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının azalmasına tepki gösterdi.

01.08.2017 - 10:03
  1. Haberler
  2. Dünya

d

ABD’nin Rusya Büyükelçiliği, personel sayısının azaltılmasının konsolosluk faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olabileceğini bildirdi.

"FAALİYETLERİN YAVAŞLAMASINA NEDEN OLACAK"

Büyükelçilik tarafından Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yapılan açıklamada, “Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı açıklamaya göre, Rus hükümeti 1 Eylül’e kadar ABD’nin Rusya’daki tüm diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının 455’e düşürülmesini talep ediyor. Bu adımın hiçbir açıklaması yok. Bu bizi gerçekten üzdü. Bu kısıtlamanın yaratacağı etkiyi değerlendiriyoruz. Bunun konsolosluk servisinin faaliyetlerini ne şekilde etkileyeceğini söylemek için çok erken. Fakat bunun faaliyetlerin yavaşlamasına neden olacağı ortada.” denildi.

İlginizi Çekebilir
Maduro: Ben dışarıdan gelen emirlere itaat etmem
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin açıkladığı Venezuela’ya ekonomik yaptırım kararı hakkında konuştu.
Angela Merkel İtalya tatilinde
Angela Merkel, 24 Eylül'de gerçekleşecek olan genel seçimler öncesi çıktığı İtalya tatilinde keyifsiz halleriyle dikkat çekti.
Rusya'da üçüz yavru vaşak doğdu
Rusya'nın Novosibirsk kentindeki Novosibirsk Hayvanat Bahçesi'nde üçüz yavru vaşak dünyaya geldi.
Meksikalı mahkum hapisten kaçmaya çalıştı
Meksikalı Damian Herrera, hapisten kaçmak için polisleri yumrukladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'nin alacağı S-400'lerden rahatsız

ABD Türkiye'nin alacağı S-400'lerden rahatsız

172
Çağla Şıkel fiziğiyle dikkat çekiyor

Çağla Şıkel fiziğiyle dikkat çekiyor

59
İsrail'de Türkiye karşıtı propagandalar

İsrail'de Türkiye karşıtı propagandalar

105
Özkan'ın savcılığa verdiği flash diskte FETÖ bilgileri

Özkan'ın savcılığa verdiği flash diskte FETÖ bilgileri

26
Sıla konserinden rektör aracına haciz çıktı

Sıla konserinden rektör aracına haciz çıktı

23
ABD'den PKK'ya 900 TIR askeri sevkiyat

ABD'den PKK'ya 900 TIR askeri sevkiyat

117
CHP'nin Adalet Kurultayı'nın detayları

CHP'nin Adalet Kurultayı'nın detayları

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM