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ABD'den Rusya yeni yaptırımlar

ABD ve Rusya arasında yaşanan gerilim sürüyor. Washington yönetimi Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulayacak.

01.11.2017 - 10:59
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ABD Maliye Bakanlığı tarafından Rusya’ya uygulanan yeni yaptırımlar arasında, ABD vatandaşlarının Rusya’ya derin sularda ve Arktik deniz kayasında jeolojik araştırmalarda ve petrol ile doğalgaz üretimine ilişkin enerji projelerinde destek vermelerinin yasaklanmasın öngörülüyor.

ABD'den Rusya yeni yaptırımlar

2018 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde, söz konusu yasağın 29 Ocak 2018 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek projeler için geçerli olacağı kaydedildi.
Açıklamada, gerçek ve tüzel kişilerin finans servisleri haricinde ABD yaptırım listesinde bulunan şirketlerle ilgili projeler için direk veya dolaylı bir şekilde ürünlerin veya servislerin sağlanması ve ihraç etmesinin yasaklandığı duyuruldu.

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