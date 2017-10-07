ABD Sudan'a uyguladığı ticari yaptırımları kaldırdı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkesinin ABD'nin Sudan halkına yönelik söz konusu ekonomik yaptırımları kaldırmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

20 YILLIK YAPTIRIM KALDIRILDI

Açıklamada, bu kararın Sudan'ın istikrar ve kalkınmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. ABD yönetimi, dün Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıklamıştı.

"ABD İLE YAKIN İLİŞKİ KURULDU"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptırımların kaldırılmasını yazılı açıklamayla duyurarak, "Sudan, çatışmaların yaşandığı bölgelerde olumlu adımlar attı ve bu bölgelere insani yardımların ulaşmasını sağladı. Bölgesel sorunların çözümü ve terör tehlikesine karşı ABD ile yakın ilişki içinde oldu." ifadelerini kullanmıştı.