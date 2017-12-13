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ABD Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı

Suriye hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "müttefiklerimizle ülkede istikrar sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

AA | 13.12.2017 - 03:23..
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ABD Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı

Vladimir Putin'in Rus askerlerini Suriye'den çekeceği yönündeki açıklaması hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Eğer Rusya çekilecekse bu onların seçimi" ifadelerini kullandı.

ABD Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı

"RUSYA GÖREVİN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNEBİLİR"

Nauert, "Çok ilginç; Rusya, Suriye'de görevin bittiğini düşünebilir. Suriye'de bizim işimiz bitmedi. 'Biz' derken ABD'yi, bütün koalisyon güçlerini kastediyorum. DEAŞ'ın elinde olan yerler var, ülkede hala istikrarın sağlanması gerekiyor. Eğer Rusya çekilecekse bu onların seçimi fakat biz müttefiklerimizle ülkede istikrar sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

ABD Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı

"ESED İLE ANLAŞMA YAPMADIK"

Nauert'e, ABD'de yayın yapan New Yorker dergisindeki bir makalede geçen "ABD, Esed'le 2021 yılına kadar görevde kalması konusunda anlaştı." iddiası soruldu.

ABD'nin Suriye konusunda Cenevre sürecini takip ettiğini belirten Nauert, "Suriye'nin geleceğinde Esed'in olacağını düşünmüyoruz. Bu, Suriye halkının vereceği bir karardır." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ısrarlı sorular üzerine, "Makalede 2021'e kadar Esed'in iktidarda kalmasını kabul ettiğimiz yazılıyor. Biz böyle bir şeyi kabul etmedik." açıklamasını yaptı.

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