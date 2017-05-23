'Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşıyorlar' bahanesiyle diğer terör örgütlerine Amerika ve Avrupa'dan destek sağlanıyor.

Son olarak; Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye yapılan silah sevkiyatı görüntülendi.

100 TIR PKK'YA GİTTİ

Kamışlı'dan TIR'lara yüklenen silah ve mühimmatlar YPG'li teröristlere ulaştırıldı.

15 ve 20 Mayıs tarihlerinde yapılan iki ayrı sevkiyatta 100 civarında TIR, PYD/PKK bölgesine girdi.

ABD terör örgütü YPG'ye silah gönderdi VİDEO

TÜRKİYE'YE SATILMAYAN TANKSAVAR FÜZELER DE VAR

PYD/PKK'nın cephe hatlarından çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştığı görselleri inceleyen AA muhabirleri, son askeri sevkiyatlara kadar örgütün elinde, ABD yapımı çoklu roket atar rampaları, 80 ve 120 milimetre havan, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tüfekleri ile Humwee tipi askeri araçlar ve Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcıların yanı sıra Türkiye'nin taleplerine rağmen satmaya yanaşmadığı FGM-148 Javelin tank savar füzeleri bulunduğunu tespit etmişti.









