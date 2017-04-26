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ABD TSK'nın bombardımanından kaygılı

Trump'ın DEAŞ'la mücadele temsilcisi Brett McGurk, TSK'nın YPG hedeflerini vurmasıyla ilgili, "operasyonları kaygıyla takip ediyoruz," dedi.

26.04.2017 - 18:38
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TSK, PKK'nın sınır dışındaki yapılanması terör örgütü YPG'nin hedeflerini bombalamış ve 70 terörist öldürülmüştü.

AMERİKA, TSK'NIN OPERASYONLARINDAN RAHATSIZ

TSK'nın, Şengal Dağı ile Karakoçak Dağı'ndaki PKK-YPG hedeflerini vurmasıyla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, "Türkiye’nin, ABD ya da IŞİD'e karşı kurulan koalisyon ile koordine etmeden, Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde gerçekleştirdiği hava saldırısını kaygıyla takip ediyoruz" dedi.

ABD TSK'nın bombardımanından kaygılı

FOTOĞRAF: Trump'ın DEAŞ'la mücadele temsilcisi Brett McGurk.

"RAPORLARI İNCELİYORUZ"

McGurk, Twitter mesajında, "Irak’taki mevkidaşlarım ve Suriye’deki askeri personel ile Türkiye’nin Pazartesi günü yaptığı hava saldırısının raporlarını inceliyoruz" diye yazdı.

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