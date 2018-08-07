ABD üslerini ifşa eden uygulama yasaklandı

Pentagon'un, bu tür uygulamaları tamamen yasaklamasına bir adım kaldı. Bakanlığın, konum belirleyen tüm uygulamaları tamamen yasaklaması, askeri üslerin güvenliğinin tehdit düzeyine bağlı olacak.

Diğer yandan Suriye, Irak, Afganistan veya Afrika ülkelerindeki operasyonlara katılan ABD askerlerine bu tür uygulamaları kullanmaları tamamen yasaklanacak.

'İSTENMEYEN GÜVENLİK SORUNLARI YARATABİLİR'

Emrin açıklama metninde, "Konum belirleme, askerlerin kişisel bilgilerini, bulundukları yeri, günlük aktivitelerini ve ayrıca asker sayısını ifşa edebilir ve potansiyel olarak istenmeyen güvenlik risklerini yaratabilir" dendi.

ASKERLERİN SPOR GÜZERGAHLARI TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz Temmuz ayı başlarında Polar fitnes uygulamasının araştırmacılara, çeşitli ordu ve gizli servislerden 6 bin 500 çalışan hakkında bilgi toplama fırsatını verdiği bildirilmişti. Genel erişime açılan bilgiler arasında nabız hızı, güzergah, antrenman çalışmalarının tarih ve zamanı yer alıyor. Böylelikle araştırmacılar Amerikan askerlerinin Bağdat ve Guantanamo'daki aktivitelerini tespit etti.

