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ABD üslerini ifşa eden uygulama yasaklandı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un yeni emrinde, askeri üslerde bulunan asker ve personele, konum belirleme fonksiyonuna sahip spor uygulamalarını kullanmaları yasaklandı.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 08:27..
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Pentagon'un, bu tür uygulamaları tamamen yasaklamasına bir adım kaldı. Bakanlığın, konum belirleyen tüm uygulamaları tamamen yasaklaması, askeri üslerin güvenliğinin tehdit düzeyine bağlı olacak.

Diğer yandan Suriye, Irak, Afganistan veya Afrika ülkelerindeki operasyonlara katılan ABD askerlerine bu tür uygulamaları kullanmaları tamamen yasaklanacak.

ABD üslerini ifşa eden uygulama yasaklandı

'İSTENMEYEN GÜVENLİK SORUNLARI YARATABİLİR'

Emrin açıklama metninde, "Konum belirleme, askerlerin kişisel bilgilerini, bulundukları yeri, günlük aktivitelerini ve ayrıca asker sayısını ifşa edebilir ve potansiyel olarak istenmeyen güvenlik risklerini yaratabilir" dendi.

ABD üslerini ifşa eden uygulama yasaklandı

ASKERLERİN SPOR GÜZERGAHLARI TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz Temmuz ayı başlarında Polar fitnes uygulamasının araştırmacılara, çeşitli ordu ve gizli servislerden 6 bin 500 çalışan hakkında bilgi toplama fırsatını verdiği bildirilmişti. Genel erişime açılan bilgiler arasında nabız hızı, güzergah, antrenman çalışmalarının tarih ve zamanı yer alıyor. Böylelikle araştırmacılar Amerikan askerlerinin Bağdat ve Guantanamo'daki aktivitelerini tespit etti.

Ayrıca geçtiğimiz ocak ayında, sporcular için sosyal medya olan Strava, Pentagon'un gizli askeri üslerini ifşa ettiği bildirilmişti. Strava'nın haritasına, Suriye'deki ABD askerlerinin spor yaptığı güzergahlar yansımıştı.

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