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ABD, Venezuela yaptırımlarını genişletti

Washington, Venezuela'da 4 üst düzey kamu yetkilisi hakkında yaptırım kararı aldı.

AA | 05.01.2018 - 21:12..
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ABD, Venezuela yaptırımlarını genişletti

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Venezuelalı 4 kamu yetkilisinin daha yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

LİSTEYE ALINAN İSİMLER

Venezuela'nın Aragua eyaletinin Valisi ve devlete ait petrol şirketi PDVSA'nın Yönetim Kurulu Üyesi Rodolfo Clemente Marco Torres hakkında gıda ithalatında yapılan yolsuzluklara karıştığı için yaptırım kararı alındı. Marco Torres, daha önce Venezuela'nın Ekonomi ve Finans Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve Gıda Bakanı olarak görev yapmıştı.

KARA LİSTEYE EKLENDİLER

Venezuela Ordusu'nun üst düzey yetkililerinden Fabio Enrique Zavarse Pabon ve Gerardo Jose Izquirdo Torres'e ülkede yaşanan protestolarda göstericileri şiddetle bastırma ve yolsuzluk gerekçeleriyle yaptırım uygulanacağı bildirildi. Bolivar eyaletinin eski Valisi Francisco Jose Rangel Gomez de yine ordu içindeki yolsuzluk ağına karıştığı için kara listeye eklendi.

Yaptırımlar çerçevesinde bu keşilerin, ABD'deki tüm mal varlıkları donduruldu ve Amerikalılarla ilişki kurmaları yasaklandı.

ABD yönetimi, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için Temmuz 2016’da yapılan Kurucu Meclis seçiminin ardından ülkenin Devlet Başkanı Nicholas Maduro dahil olmak üzere 20'ye yakın Venezuelalı hakkında yaptırım kararı almıştı.

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