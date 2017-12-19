ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

2019'UN OCAK AYINA KADAR RANDEVU YOK

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 2019 Ocak ayından önceki randevu tarihlerinin dolu olduğu, ancak ABD'yi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize işlemleri için 2019'un Ocak ayından itibaren randevu alabilecekleri belirtildi.

SINIRLI OLARAK KALDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz ay, ABD vize bilgi servisinin, ABD misyonlarına vize başvurusu yapan bazı Türk vatandaşlarına gönderdiği elektronik postalarda, Türkiye'deki ABD misyonunun, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başladığı belirtilmişti.

ABD'nin vize başvurularını sınırlı ölçüde kabul etmesinin ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD vatandaşlarının vize başvurularının sınırlı ölçüde alınmaya başlandığını duyurmuştu.