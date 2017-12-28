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ABD ile vize krizi çözüldü

ABD ile Türkiye arasındaki krizde yumuşama süreci başlamıştı. Türk vatandaşlarına vize, kısıtlı olarak veriyordu. Büyükelçilik, randevu kısıtlamasını tamamen kaldırdı. Vize krizi sona erdi.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 16:55..
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ABD ile vize krizi çözüldü

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından Türkiye'deki vize hizmetlerinin normale döndüğünü açıkladı.

Büyükelçilik, "Türk hükümetinin ileride, elçilik veya konsolosluklarda çalışan Türk vatandaşlarından birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde, Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini" açıklamaya not düştü.

İŞTE O AÇIKLAMA

ABD ile vize krizi çözüldü

VİZE KRİZİNİN GEÇMİŞİ

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti.

Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca,"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "casusluk" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı tutuklamaya tepki göstermişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Metin Topuz'la ilgili olarak, "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını duyurması üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de "ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

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