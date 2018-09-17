ABD YPG ile ortak çalışan paralı askerler yetiştirdi

Terör örgütlerine her türlü mühimmat sağlayan ABD, yeni gruplar kurmaya da devam ediyor. Amerika, bu kez farklı kısaltmalardan bir örgüt kurmak yerine, paralı askerlerden güvenlik şirketi oluşturdu. Buradaki askerleri de YPG'nin hizmetine sundu.

AĞIR SİLAH DONANIMLI KOMANDOLAR

Sosyal medyaya fotoğrafları düşen askerler, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde armalarını taşıyor. ABD tarafından eğitilen, finanse edilen ve görevlendirilen paralı askerler, teröristlerle birlikte operasyonlar yapıyor.

Special Projects Group isimli ağır silah kullanan komandoların görüntüleri sosyal medyaya servis edildi.

YPG armalı bir paralı askerin fotoğrafı, "CISPG neden bu savunma personellerine (YPG’liler kastediliyor) güveniyor. Basit, çalıştığınız biliyoruz ve yanınızda olmaya söz veriyoruz" mesajıyla paylaşıldı.

PKK İLE SİNCAR'DA DEVRİYE ATIYORLAR

Özel güvenlik şirketi adı altında çalışan paralı askerler, ABD'nin ulaştırdığı emirler doğrultusunda PKK ile Sincar'da nöbet tutuyor.

ABD'nin DEAŞ ile mücadele etmek için eğittiklerini iddia ettiği askerler, teröristlerle birlikte yatıp birlikte devriye atıyor.

Sincar bölgesinde yuvalanan PKK birliklerini koruyan paralı askerler, teröristlere eğitim de veriyor.

GİZEMLİ ŞİRKET

Şirketin iş dünyasına yönelik yayın yapan Linkedin’deki bilgileri ise durumu daha da gizemli hale getiriyor. CISPG’ın Wyoming eyaletinin başkenti ve eyaletin en yüksek nüfuslu şehri Cheyenne’de 2008’de kurulduğu belirtiliyor. Havayolu ile tıbbi yardım ve tahliye hizmeti dışında özel operasyon ve istihbarat hizmetleri verdikleri ifade ediliyor.

Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; CISPG’un Cheyenne’deki merkezi dışında şirketin Arizona ve Cibuti’de iki ofisi daha bulunuyor. Castle International’a ait Castle Medflight adlı bir hava ambulans şirketi daha bulunuyor. Castle Medflight’ı ise ABD ordusundan emekli gazilerin yönettiği belirtiliyor.

PENTAGON'A ERİŞİM İZNİ OLAN PARALI ASKER

Şirketin yüzleri arasında en önemli isim olarak özel projeler koordinatörü Adrian Velasco dikkat çekiyor. Velasco tıbbi ve askeri alanlardaki operasyonları yönettiğini belirtiyor.

Üniversitede askeri eğitim aldığını belirten Velasco, ABD Donanması’nda 4 yıldan fazla finansal ve lojistik uzmanı olarak görev yaptığını ifade etti. Velasco anti-terörizm kursu aldığını ve özel güvenlik sertifikası sahibi olduğunu belirtirken, Pentagon’a erişim izni olduğunu iddia ediyor.