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ABD: YPG'ye silah vermeyi bırakacağız

ABD Savunma Bakanı Mattis, YPG'ye verilen silahlarla ilgili, "DEAŞ'la mücadele bitsin silah sevkiyatı olmayacak" dedi.

Haber Merkezi | 02.12.2017 - 15:57..
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ABD: YPG'ye silah vermeyi bırakacağız

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde ABD'nin Suriye'deki terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin de dahil olduğu SDG'ye silah verilmeyeceği açıklanmıştı.

Ardından Pentagon'dan gelen açıklamada Trump'ın söylediklerinin tam tersi ifadeler yer almıştı. Pentagon'dan yapılan açıklamada "YPG'nin içinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle iş birliğine devam edeceğiz." denilmişti.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, terör örgütü YPG'ye giden silahlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

SİLAH VERMEYECEĞİZ

"DEAŞ ile mücadele bittikten sonra YPG'ye silah vermeyi bırakacağız." diyen Mattis, "Silah yardımı konusunda Trump'ın söylediği yönde hareket edeceğiz. Suriye'nin kuzeyinde yerel polis güçleri oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

YPG, POLİS GÜCÜ OLARAK KULLANILACAK

"Güvenliğe, yerel güçlerden oluşan ve DEAŞ'ın geri gelmemesini garanti edecek polis güçlerine ihtiyacımız var." diyen Mattis, YPG'nin polis gücü olarak destekleneceğini ifade etti.

ABD, DEAŞ'la mücadele adı altında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi silahlara boğuyor. Terörü besleyen ABD'nin YPG'ye yaptığı silah yardımları ise şöyle:

ABD: YPG'ye silah vermeyi bırakacağız

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