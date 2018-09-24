Efsanelere konu olan çift başlı yılan, ABD'nin Virginia eyaletinde ortaya çıktı. Bakırbaş türü olduğu tespit edilen yılan, oldukça zehirli. Bir evin arka bahçesinde bulunan yılan hemen yetkililerce kontrol altına alınarak yakalandı.

ABD'de çift başlı yılan bulundu ViDEO

SOL BAŞI DAHA BASKIN

Türü yılanın anatomisini inceleyen uzmanlar, iki başın da zehirli ısırık kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. Virgina Yaban Hayatı Merkezindeki uzmanlar, yılanın baskın olan başının soldaki olduğunu da belirtiyor.