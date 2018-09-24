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ABD'de çift başlı yılan bulundu

Doğada son derece nadir olarak görülen iki başlı zehirli yılan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Virgina eyaletinde bir evin arka bahçesinde bulundu. Yetkililer, yılanı koruma altına aldı.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 11:08..
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Efsanelere konu olan çift başlı yılan, ABD'nin Virginia eyaletinde ortaya çıktı. Bakırbaş türü olduğu tespit edilen yılan, oldukça zehirli. Bir evin arka bahçesinde bulunan yılan hemen yetkililerce kontrol altına alınarak yakalandı.

ABD'de çift başlı yılan bulundu

ABD'de çift başlı yılan bulundu ViDEO

SOL BAŞI DAHA BASKIN

Türü yılanın anatomisini inceleyen uzmanlar, iki başın da zehirli ısırık  kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. Virgina Yaban Hayatı Merkezindeki uzmanlar, yılanın baskın olan başının soldaki olduğunu da belirtiyor.

Richmond kentinde bulunan çift başlı yılan, doğada hayatta kalması çok güç olduğu için koruma altına alınmış durumda.

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