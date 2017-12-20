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ABD'de genç kadın köpekleri tarafından parçalandı

Virginia eyaletinde geçen hafta pitbull cinsi köpeklerini gezmeye çıkardıktan sonra cansız bedeni bulunan Bethany Stephens'in ölümü aydınlatıldı.

Detay Haber | 20.12.2017 - 08:22..
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Polis, cesedin bulunmasından dört gün sonra yaptığı açıklamada, Stephens'ın intihar ettiğini ya da cinayete kurban gittiğini düşünmediklerini, köpekleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

CANSIZ BEDENİNİ YEDİLER

Yetkililer Cuma günü buldukları cesedin önce bir hayvan leşi olduğunu düşündüklerini ifade etmişti. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin 22 yaşındaki Stephens'a ait olduğunun anlaşıldığı ve köpeklerin cansız bedeni yedikleri belirtildi.

ABD'de genç kadın köpekleri tarafından parçalandı

YERE DÜŞÜP BİLİNCİNİ KAYBETTİKTEN SONRA..

Goochland County Şerifi Jim Agnew, "Ben de inceledim, dört şerif yardımcısı da inceledi. Köpekler Stephens'ın kaburgalarını yiyordu" dedi ve ayrıntıları paylaştı:

"Bedenindeki ilk travmatik yaralanma boynunda ve yüzünde meydana gelmiş. Yere düşmüş ve bilincini kaybetmiş, köpekler de öldürünceye dek hırpalamış."

ABD'de genç kadın köpekleri tarafından parçalandı

AİLESİ RAHATSIZ OLMASIN DİYE AÇIKLAMADILAR

Şerif, Stephens'ın ölümüyle ilgili ayrıntıları ailesinin rahatsız olabileceği gerekçesiyle önce açıklamadığını ancak olayın yaşandığı bölgede çıkan söylentiler nedeniyle paylaşmak zorunda kaldığını söyledi.

Olay, Virginia Richmond'a 48 km mesafede küçük bir kasabada yaşandı. Kasaba sakinleri Stephens'ı bir insanın öldürdüğü ve katilin firar ettiği kaygısıyla Şerif'ten ayrıntılı bilgi istedi. Şerif de açıklamayı bu çağrılar üzerine yaptığını ifade etti.

KÖPEKLER UYUTULDU

Pitbull cinsi köpekler olayın ardından ailenin izni alınarak uyutuldu.

Tonka ve Pacman adlı köpekler, kızını aramaya çıkan Stephens'ın babası tarafından bulunmuştu.

Şerif Agnew, "Bulunduğunda Stephens'ın bedeninde ölümcül yaralar vardı, belli ki cesedi bir süredir olay yerindeydi" dedi ve genç kadının kıyafetlerinin parçalanmış halde olduğunu söyledi.

Yetkililer cesedin üzerindeki diş izlerinin köpeklerin diş izlerine benzediğini, daha önce iddia edildiği gibi başka hayvanların saldırısına uğramadığını belirtti.

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