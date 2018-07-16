Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi ve Türk Amerikan Birliği Komitesi tarafından organize edilen gösteride, 3 uçak FETÖ'nün kampı üzerinde 3 saat tur attı.

İADE EDİLENE KADAR PROTESTOLAR SÜRECEK

Türk Amerikan Birliği tarafından yapılan açıklamada, Gülen’in bir an önce Türkiye’ye iade edilmesi gerektiği belirtildi. Gülen'in 15 Temmuz hain darbegirişimindeki şehitlerin katili olduğu vurguladı. ABD’de Türk toplumunun FETÖ’ye karşı birlik içerisinde olduğuna işaret edilirken, "Gülen iade edilene kadar bu protestolar devam edecektir." denildi.

ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi VİDEO



UÇAKLARLA TÜM KASABAYA İLAN EDİLDİ

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki bir kasaba uçaklarla pankartlar gezdirildi. 3 uçak 3 saat boyunca kasaba halkına Gülen'i anlattı.

Pankartlarda İngilizce "Gülen 251 masum insanın canına kastettiği için aranıyor." ile "Gülen 15 Temmuz’u organize etti.” ve "Gülen’i iade et, suçunu itiraf etti" ifadeleri yer aldı.