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ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

Teröristbaşı Gülen'in saklandığı Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde gösteriler düzenlendi. FETÖ'nün kampı üzerinde gezen 3 uçakta, 15 Temmuz'u Gülen'in planladığı yazıldı.

AA | 16.07.2018 - 06:10..
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ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi ve Türk Amerikan Birliği Komitesi tarafından organize edilen gösteride, 3 uçak FETÖ'nün kampı üzerinde 3 saat tur attı.

ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

İADE EDİLENE KADAR PROTESTOLAR SÜRECEK

Türk Amerikan Birliği tarafından yapılan açıklamada, Gülen’in bir an önce Türkiye’ye iade edilmesi gerektiği belirtildi. Gülen'in 15 Temmuz hain darbegirişimindeki şehitlerin katili olduğu vurguladı. ABD’de Türk toplumunun FETÖ’ye karşı birlik içerisinde olduğuna işaret edilirken, "Gülen iade edilene kadar bu protestolar devam edecektir." denildi.

ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi VİDEO

ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

UÇAKLARLA TÜM KASABAYA İLAN EDİLDİ

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki bir kasaba uçaklarla pankartlar gezdirildi. 3 uçak 3 saat boyunca kasaba halkına Gülen'i anlattı.

Pankartlarda İngilizce "Gülen 251 masum insanın canına kastettiği için aranıyor." ile "Gülen 15 Temmuz’u organize etti.” ve "Gülen’i iade et, suçunu itiraf etti" ifadeleri yer aldı.

ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

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