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ABD'de kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu

ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan ve tropik depresyon kategorisine düşürülen Florence kasırgası nedeniyle Kuzey Carolina'daki benzinliklerde çok uzun kuyruklar oluştu.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 11:54..
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Kasırga nedeniyle dükkanların ve benzin istasyonlarının büyük çoğunluğunun kapalı olduğu Kuzey Carolina eyaletinin Havelock bölgesinde, halihazırda açık bulunan istasyon ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi.

ABD'de kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu

BİDONLARLA BENZİN KUYRUKLARI

Bölgede kepenk açan bazı benzinliklerdeki kimi araç sahiplerinin bidonlarla benzin depoladığı görüldü.

ABD'de kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu

ABD'de kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştuBenzin kuyruklarının oluştuğu yerlere asayişi sağlamak üzere polis sevk edildi. Bu arada, "New York Times"ın haberinde, dün itibarıyla Kuzey Carolina genelinde yaklaşık 15 bin kişinin barınaklara yerleştirildiği, Güney Carolina'da ise barınaklardaki kişi sayısının bin 200 olduğu belirtildi.

ABD'de kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu

ABD'de kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu ViDEO

17 KİŞİ ÖLDÜ

Tropik depresyon kategorisine düşülen kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle Kuzey Carolina'da 11, Güney Carolina'da da 6 kişinin öldüğü açıklanmış, hayatını kaybedenlerden en sonuncusunun 3 aylık bir bebek olduğu ve yaşadıkları evin üzerine devrilen ağaç nedeniyle öldüğü ifade edilmişti.

ABD'de kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu

Kuzey Carolina'daki Cape Fear Nehri'nin de sularının gittikçe yükseldiği ve bir iki gün içinde taşabileceği duyurulmuş ve su baskını tehlikesine karşı nehir çevresindeki 2 bin 800 ev için tahliye uyarısı yapılmıştı.

ABD'de kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu

1 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastığı belirtilmişti.

Yetkililer, sel sularının bir metreye ulaşabileceği uyarısında bulunurken, 2 eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kalmıştı. Yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor.

ABD'de kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu

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