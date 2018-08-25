ABD’de kriz kabineye sıçradı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen ile eski kampanya direktörü Paul Manafort’un 2016 Başkanlık seçim kampanyasındaki usulsüzlüklerden ötürü geçen salı suçlu bulunmasının yankıları sürerken, kriz bu kez kabineye sıçradı.

"BAKANLIĞI HİÇBİR ZAMAN İDARE EDEMEDİ"

Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions’ı hedef alarak “Ona bu işi (bakanlığı) vermemin tek sebebi neydi biliyor musunuz? Çünkü sadakat hissettim, ilk destekçilerimden biriydi. Adalet Bakanlığı’nı hiçbir zaman idare edemedi.” dedi.

"SİYASİ HESAPLARDAN UYGUNSUZ BİR ŞEKİLDE ETKİLENMEYECEKTİR"

Sessions, yazılı bir açıklamayla Trump’a yanıt verdi ve “Adalet Bakanı olduğum sürece, Adalet Bakanlığı’nın faaliyetleri siyasi hesaplardan uygunsuz bir şekilde etkilenmeyecektir. En yüksek standartları istiyorum ve bunlar karşılanmadığında, harekete geçerim. Bununla beraber hiçbir ulusun ABD’dekilerden daha yetenekli ve işine daha fazla kendini adamış hukukçu ve kolluk gücü yoktur.” ifadelerini kullandı.

"HADİ JEFF BUNU YAPABİLİRSİN"

Ancak bu kez de bu sözlere Trump dün paylaştığı tweetlerle tepki gösterdi. Konu ile ilgili ilk iki tweeti’nde Trump Sessions’ın “Adalet Bakanlığı’nın faaliyetleri siyasi hesaplardan uygunsuz bir şekilde etkilenmeyecektir” sözlerini tekrarladı.

Sonrasında bakana adıyla hitap ederek, “Jeff, bu harika, herkesin istediği” diyerek ABD’de eski CIA Başkanı Comey’nin sızıntıları, Clinton Vakfı, Demokratların Ruslarla gizli anlaşmaları ve ‘diğer taraftaki’ tüm yolsuzlukların soruşturulmasını istedi.

Trump, “Kağıt ve belgeleri tashihsiz açar mısın? Haydi Jeff, bunu yapabilirsin, ülke bekliyor!” dedi.

Cumhuriyetçi Parti’nin önemli senatörlerinden Lindsey Graham, kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinden sonra Trump’ın Sessions’ı görevden alabileceğini söyledi.