ABD'de mahkumun ağzı bantlandı

32 yaşındaki sanık mahkum Franklyn Williams, daha önce silahlı soygun suçundan hüküm giymiş. Yargıç John Russo, avukatlara söz hakkı vermesi gerektiği için uyardığı mahkuma söz geçiremedi.

GÖREVLİLER MAHKUMUN AĞZINI BANTLADI Yargıç John Russo, 30 dakikalık duruşma boyunca 12 kez söz verilmeden konuştuğu için uyardığı sanık mahkum Franklyn Williams'ın ağzının bantlanması talimatını verdi.

Sürekli sözünü kesen mahkumun, uyarılarına rağmen susmamakta ısrar etmesi üzerine yargıç, mahkeme salonundaki görevlilere Williams'ın ağzını bantlamaları talimatını verdi.

Ağzı yaklaşık 40 santimetrelik kırmızı bir bantla kapatılan mahkum, buna rağmen söylenmeye devam etti.

ABD'de duruşmada mahkumun ağzı bantlandı VİDEO

24 YIL CEZA ALDI

Yargıç Russo, daha önce silahlı soygun suçundan mahkum olan ve diğer suçlamalarla ilgili davada duruşmaya getirilen 32 yaşındaki Williams için verdiği kararı açıkladı.

Williams'ın soygun, adam kaçırma ve hırsızlık suçlarından 24 yıl hapse mahkum olduğu bildirildi.