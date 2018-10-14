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ABD'de Michel Kasırgası: 18 kişi öldü

ABD’nin Florida eyaletini vuran Michael Kasırgası’nda can kaybı en az 18’e yükseldi.

Haber Merkezi | 14.10.2018 - 09:44..
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Arama, kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybının artmasından endişe duyuluyor. Sosyal medyada sürekli haber alınamayan aile üyeleri ya da yakınlarla ilgili çağrı yapılıyor, yardım talep ediliyor.

ABD'de Michel Kasırgası: 18 kişi öldü

Florida’yı vuran ve daha sonra Georgia, Güney ve Kuzey Carolina ile Virginia eyaletlerine doğru ilerleyen kasırga Florida’da büyük yıkıma yol açtı.

ABD'de Michel Kasırgası: 18 kişi öldü

BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLDU

ABD’yi vuran en kuvvetli kasırgalardan biri olan Michael, hafta ortasında şiddet olarak 4 kategorisinde Florida’yı vurmuş, daha sonra ise 2 kategorisinde Georgia eyaletini geçerken tropik fırtına seviyesine inmişti.

ABD'de Michel Kasırgası: 18 kişi öldü

ABD'de Michel Kasırgası: 18 kişi öldü

Kasırganın Georgia’dan sonra, geçtiğimiz haftalarda Florance Kasırgası’nın yaşandığı Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini aşmasına rağmen hâlâ birçok bölgeye mevsim normallerinin üzerinde yağış getirdiği belirtildi.

ABD'de Michel Kasırgası: 18 kişi öldü

ABD'de Michel Kasırgası: 18 kişi öldü

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