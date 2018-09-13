taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3553
Euro
7.3976
Altın
1204.5105
Borsa
92227.37
Gram Altın
245.963

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'yi korkutan Florence kasırgası için tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu aştı. Acil Durum Yönetimi, söz konusu kasırga için Mike Tyson benzetmesi yaptı.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 08:45..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'yi vuracak Florence kasırgasının son yılların en şiddetli kasırga olması bekleniyor. Güney Carolina'da etkili olacağı ifade edilen kasırgadan dolayı tahliye mesajları yağıyor.

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

BÜYÜK ALIŞVERİŞLER YAPILDI

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, daha önce perşembe akşamı ya da cuma sabahı karaya ulaşacağı tahmin edilen kasırganın cumartesi karada etkili olacağı belirtildi.

Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia'nın kıyı kesimlerindeki marketler ve benzin istasyonlarından insanlar büyük miktarda alışveriş yaparken, bazı yollar da tek yöne düşürüldü.

ABD, Florence Kasırgası'nı bekliyor VİDEO

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

"MIKE'IN YUMRUĞU GİBİ İNECEK"

Yaklaşan kasırga nedeniyle Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu buldu. Ayrıca, kasırganın 5,4 milyon kişinin yaşadığı alanda etkili olacağı belirtilirken, insanlar iç bölgelere yolculuğa başladı.

ABD'nin "en asi" boksörlerinden Mike Tyson'a atıfta bulunan Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı yöneticilerinden Jeff Byard yaptığı açıklamada, "Bu hafif bir rüzgar olmayacak. Florence Carolina kıyısına Mike Tyson yumruğu gibi inecek." ifadesini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

123
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

132
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

49
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

24
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

41
Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi

Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi

19
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM