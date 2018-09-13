ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'yi vuracak Florence kasırgasının son yılların en şiddetli kasırga olması bekleniyor. Güney Carolina'da etkili olacağı ifade edilen kasırgadan dolayı tahliye mesajları yağıyor.

BÜYÜK ALIŞVERİŞLER YAPILDI

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, daha önce perşembe akşamı ya da cuma sabahı karaya ulaşacağı tahmin edilen kasırganın cumartesi karada etkili olacağı belirtildi.

Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia'nın kıyı kesimlerindeki marketler ve benzin istasyonlarından insanlar büyük miktarda alışveriş yaparken, bazı yollar da tek yöne düşürüldü.

ABD, Florence Kasırgası'nı bekliyor VİDEO

"MIKE'IN YUMRUĞU GİBİ İNECEK"

Yaklaşan kasırga nedeniyle Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu buldu. Ayrıca, kasırganın 5,4 milyon kişinin yaşadığı alanda etkili olacağı belirtilirken, insanlar iç bölgelere yolculuğa başladı.

ABD'nin "en asi" boksörlerinden Mike Tyson'a atıfta bulunan Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı yöneticilerinden Jeff Byard yaptığı açıklamada, "Bu hafif bir rüzgar olmayacak. Florence Carolina kıyısına Mike Tyson yumruğu gibi inecek." ifadesini kullandı.