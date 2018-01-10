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ABD'de öğretmene maaş gözaltısı

ABD'de bir okulda görev yapan öğretmen, okul yönetiminin toplantısı esnasında maaşlar hakkında soru sorunca polis tarafından zorla kelepçelenerek gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 13:13..
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ABD'de tartışmalara neden olan polisin orantısız güç kullanımı hız kesmeden devam ediyor. Louisiana'da bir okulda yöneticilerin toplantı yaptığı sırada bir öğretmenin maaş ile ilgili sorusu yönetimi rahatsız etti, devreye giren polis kadını salondan çıkartarak kelepçeledi.

ABD'de öğretmene maaş gözaltısı

ABD'de öğretmen maaş sorusu nedeniyle gözaltına alındı VİDEO

ÖĞRETMEN KADIN GÖZALTINA ALINDI

Yerel basında yer alan haberlere göre, "Rene Rost" adlı ortaokulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Deyshia Hargrave, toplantı esnasında maaşlar hakkında sorularını artırınca polis tarafından zorla kelepçelendi.

Basına yansıyan görüntülerde, okul yöneticilerine yapılacak maaş zammı hakkında ısrarlı ve sert sorular sorarak hakkını arayan öğretmen, "toplantının düzenini" bozduğu gerekçesiyle kelepçelenerek gözaltına alındı.

ABD'de öğretmene maaş gözaltısı

ABD'DE POLİS ŞİDDETİ

Toplantıdan zorla çıkartılan öğretmenin görüntüleri sosyal medyada tartışmalara neden olurken, polis şiddeti ve orantısız güç kullanımı yeniden gündeme geldi.

Ülkede açıklanan resmi verilere göre, polis 2017'de 987 kişiyi silahla vurarak öldürmüş, binlerce kişi de polis şiddetine maruz kalmıştı.

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