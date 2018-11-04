ABD'de Trump oy arttırıyor algısı

ABD'de 6 Kasım'daki Kongre seçimleriyle ilgili yapılan araştırmaya göre, Demokrat Parti Kongre'de üstünlüğü ele alırken, Başkan Donald Trump yönetiminde güçlenen ekonomi ve ülkenin sınır güvenliği kaygıları Cumhuriyetçilerin oylarını yükselti.

"EKONOMİYİ BEĞENDİLER" ALGISI

Washington Post gazetesi ve ABC haber kanalı, gelecek hafta yapılacak Kongre seçimleriyle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Trump için referandum niteliği taşıyan Kongre seçimlerinde, özellikle son aylarda azalan işsizlik oranı ve Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru hareket eden göçmen konvoyunun Cumhuriyetçi oyları artırması dikkati çekti.

Araştırmada, son 50 yılın en düşük işsizlik oranın gerçekleştiği ülkede, seçmenlerin yüzde 71'inin ABD ekonomisini "iyi" ya da "mükemmel" olarak tanımladığı görüldü.

Cumhuriyetçilerin oylarını artırmasındaki bir diğer faktörün Trump'ın Latin Amerikalı göçmenleri ülkeye almama konusundaki tavrı olduğu ifade edildi.