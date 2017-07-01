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ABD'de uçak kazası

Kaliforniya eyaletinde Cessna 310 tipi bir uçak, otobana çakıldı.

01.07.2017 - 11:15
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ABD'de John Wayne Havalimanı'ndan havalanan Cessna 310 tipi uçak, havalandığı andan itibaren acil durumunu bildirdi.

ABD'de uçak kazası

PİLOT VE YARDIMCISI AĞIR YARALANDI

Uçak, yere çakılmak üzereyken otoyoldaki bir aracı sürükledi ve alev aldı. Olaydan hemen sonra uçağın pilotu ile yardımcısı ağır bir şekile yaralandı. Otomobil içerisindekiler ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

ABD'de uçak otobana düştü İZLE

ABD'de uçak kazası

UÇUŞLAR AKSADI

Olay yerine hemen polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyol bir saatliğine trafiğe kapatıldı, havalimanındaki uçuşlar da yaklaşık 45 dakika aksadı.

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