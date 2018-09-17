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ABD'de yağmalar başladı

Florence Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarını vururken, kasırgadan çok bölgede yaşanan yağma facianın önüne geçti. Fırsatçılar marketlerin depolarını boşalttı.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 15:09..
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ABD son yılların en büyük kasırgası olan Florence ile boğuşuyor. Bir tarafta bölgedeki tahliyeler devam ederken, diğer tarafta ise sel ve şiddetli rüzgarlardan kaçışlar devam ediyor. Bölgede yaşananlar bir tarafa, facianın önüne yağmalar ve hırsızlık olayları geçti.

ABD'de yağmalar başladı

ABD'de yağmalar başladı ViDEO

CANLI YAYINDA MARKET YAĞMALANDI

Kuzey Carolina'nın Wilmington bölgesindeki büyük bir süpermarket yağmacıların hedefi oldu. Bölgede canlı yayın yapan bir televizyon kanalı yağma anlarını an be an kamerayla kaydetti. Muhabirin şaşkın bakışları arasında kucak dolusu malzeme ile kaçan yağmacılar, hızla koşarak bölgeden uzaklaştı.

ABD polisi ise vatandaşları yağmalama vakalarına karşı uyarmaya devam ediyor.

ABD'de yağmalar başladı

ABD'de yağmalar başladı

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan ve tropik depresyon kategorisine düşürülen Florence Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Ülkede yaşanan kaos ortamı ise halen devam ediyor. Öyle ki benzin almak isteyenlerin oluşturdukları kuyruklar bile kilometreleri geçiyor.

ABD'de yağmalar başladı

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