ABD'de yaşayan 13 yaşındaki Türk duygulandırdı

ABD 13 yaşındaki Türk çocuğu Kenan Pala'yı konuşuyor.

Kaliforniya Valiliği, 13 yaşındaki Türk çocuğunun kurduğu dernekle evsiz ve kimsesizlere yaptığı yardımlarından dolayı San Diego’da bu yıl 23 Ocak’ı “Kenan Pala Günü” ilan etti.

YIL BOYUNCA YİYECEK VE GİYECEK YARDIMI

Sekizinci sınıf öğrencisi olan Pala kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü "Kids4 Community (Topluluk için Çocuklar)" derneği ile evsizler ve kimsesizler için sürekli çalışmalar gerçekleştirdi.

Bir yıl boyunca evsizlere gıda ve giyecek yardımları yaparak evsizlere destek oldu.

KENAN PALA GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Geçen yıl Kids4Community Derneği'nin 8 binden fazla yiyecek, içecek, sabun, şampuan, ıslak mendil gibi temel ihtiyaçların bulunduğu paketler hazırlayarak ABD’deki birçok evsiz kuruma bağışladığını ifade eden yetkililer, derneğin San Diego’da evsizler için 3 bin öğle yemeği verdiğini ve 500’den fazla ailenin giyim, okul ve yaşam masraflarını karşıladığını vurguladı.

Bu durum karşısında kayıtsız kalmayan Kaliforniya Valiliği, 13 yaşındaki Türk Kenan Pala’nın kurduğu dernekle evsiz ve kimsesizlere yaptığı yardımlarından dolayı San Diego’da bu yıl 23 Ocak’ı “Kenan Pala Günü” ilan etti