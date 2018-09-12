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ABD'den Beyaz Baretlilere destek

ABD Dışişleri Bakanlığı Esad rejimi ve Rusya'nın, Suriye'de "Beyaz Baretliler" olarak bilinen sivil savunma ve insani yardım kuruluşunu büyük bir dezenformasyon kampanyasıyla suçladı.

AA | 12.09.2018 - 09:25..
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BEYAZ BARETLİLERE ÖVGÜ

Nauert, "Beyaz Baretliler binlerce insanın hayatını kurtarmış ve kurtarmaya devam eden insani bir yardım kuruluşudur. Birçoğunuz onların iyi çalışmalar yaptığını ve yapmakta olduğunu biliyor." dedi. Nauert, ABD ve uluslararası toplumun Beyaz Baretliler'in kahramanlık çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

ABD'den Beyaz Baretlilere destek

AA'nın haberine göre Rusya ve Esad rejimi, Suriye'de yapılan kimyasal saldırıların Beyaz Baretliler tarafından hazırlandığını iddia etmiş, en son rejim güçleri tarafından İdlib kentine yapılan hava saldırıları nedeniyle bölgeye yardıma giden kurtarma gönüllülerini bombalamıştı.

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