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ABD'den BMGK'ye İran çağrısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçladığı İran'ın cezalandırılmasını istedi.

AA | 20.12.2017 - 09:34..
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ABD'den BMGK'ye İran çağrısı

Nikki Haley, BMGK'de düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Yemen'de Husilere füze tedarik ederek Konsey kararlarını "tehlikeli şekilde ihlal ettiğini" ve "istikrar bozucu davranış sergilediğini" ileri sürdüğü İran'ın cezalandırılmasını talep etti.

İran ile 5+1 (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) ülkeleri tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya değinen Haley, ABD'nin gelecek günlerde İran'ın tavrıyla ilgili Konsey üyeleriyle bir araya geleceğini belirtti.

BALİSTİK FÜZELER YASAKLANSIN

Haley, BMGK'nin İran'ın tüm balistik füze faaliyetlerini yasaklamak için yeni bir karar alması gerektiğini savunarak uluslararası topluma da İran'ın silah satışı, balistik füze fırlatma ve teröre destek verme gibi faaliyetlerine karşı harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov ise toplantıda tehdit ya da yaptırımlardan ziyade diyaloğun gerekli olduğunu ifade etti.

Safronkov, nükleer anlaşmayla ilgili kararı uygulamak için gerekli olan şeyin "tehdit ve yaptırım dilini bırakmak, diyalog araçlarını kullanmaya başlamak, iş birliği ve karşılıklı güvenin artırılmasına odaklanmak" olduğunu söyledi.

2016'DA YAPTIRIMLAR KALDIRILMIŞTI

İran ile 5+1 ülkeleri tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, 16 Ocak 2016'da yürürlüğe girmiş ve İran'a yönelik bazı yaptırımlar kaldırılmıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, kısa süre önce İran'ı Yemen'de Husilere füze tedarik ederek BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Haley'in açıklamalarının "temelsiz" olduğunu ve ABD'nin bölgedeki "katliamlarını" örtbas etmeye çalıştığını öne sürmüştü.



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