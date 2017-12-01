ABD'den misket bombası yasağında geri adım

Salkım bombası da denen parça tesirli misket bombaları, topçu mermileri, bomba ve füzelerin içine yerleştiriliyor ve içlerinden yüzlerce küçük bombalar çıkarak farklı alanlarda daha büyük etkiler yaratmak için kullanılıyordu.

ABD YASAKTAN GERİ ADIM ATTI

ABD, 2008'de imzaya açılıp 2010'da yürürlüğe giren ve misket bombası üretimine,kullanılmasına 2019 yılında yasak getirecek anlaşmayı bizzat Pentagon'un kendisi tarafından askıya aldı.

Pentagon sözcüsü Tom Crosson, belli standartları karşılayan misket bombası üretemediklerini, standardı yakalamalarının ne kadar zaman alacağını da bilemediklerini açıkladı. Crosson, dolayısıyla Pentagon'un, 2019 mühletini süresiz askıya alma ve komutanların gerekli gördükleri durumlarda misket bombası kullanma yetkisini devam ettirme kararı aldığını duyurdu.

"ÇARK ETMELERİNİ KIZIYORUZ"

Tepkiler gecikmedi. İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünün silah incelemeleri sorumlusu Mary Wareham, misket bombası kullanmayı 'zorunlu kılan neden diye bir şey olamayacağını' söyledi. Kararın mantığındaki çelişkiye ''ABD 'güvenli misket bombası üretemiyorum, öyleyse güvenli olmayanları kullanmaya devam edeceğim' diyor'' sözleriyle dikkat çeken Wareham, ''Kullanmama taahhüdünden çark etmelerini kınıyoruz'' dedi.







