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ABD'den Türk hackera teşekkür

ABD, e-devlet sistemi olan login.gov üzerinde bulduğu güvenlik zafiyeti sonrası tarafından bir Türk hackera teşekkür etti.

23.11.2017 - 04:52
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Trump'ın başlatılmasını istediği 'açık araştırma' çalışmasında, ABD'nin e-devlet sisteminde açıklık bulan Türk hackera teşekkür edildi.

"AÇIKLARIMIZI BULANA ÖDÜL"

Geçtiğimiz Ağustos ayında ABD başkanı Donald Trump‘ın emriyle Amerikan hükümetine ait 20 kritik internet sitesinde güvenlik zafiyetlerinin tespiti için ödül avcılığı programı başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ABD’nin e-devlet sistemi olan login.gov üzerinde bulduğu güvenlik zafiyeti sonucunda ABD‘li yetkililer tarafından bir Türk hacker a teşekkür edildi.

ABD'den Türk hackera teşekkür

TÜRK HACKERA TEŞEKKÜR

Üniversite öğrencisi olan Mustafa Kemal Can‘ın bulduğu bu güvenlik zafiyeti yüzünden kullanıcıların hesaplarına girerken kullanılan zorunlu SMS doğrulama sistemi devre dışı bırakabiliyor, hatta sistem tarafından geçici olarak dondurulmuş hesaplara erişim sağlanabiliyordu.

Hackerone platformunda başlatılan programının henüz 2. gününde zafiyeti bildiren Türk hacker, geçtiğimiz günlerde zafiyetin kapatılmasının ardından teşekkür listesine eklendi.

E-posta ve hackerone platformu üzerinden teşekkür edilen Türk hackerayrıca şu ana kadar sadece 26 kişinin yer aldığı hall of fame listesinde de kendine yer buldu.

ABD'den Türk hackera teşekkür

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