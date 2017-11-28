AB'den glifosat kullanıma onay

Almanya dahil 18 Avrupa Birliği ülkesi lisansın uzatılmasına yeşik ışık yaktı. Fransa, İtalya, Avusturya ve Lüksemburg başta olmak üzere 9 ülke lisansın yenilenmesine karşı çıktı. Portekiz ise görüş bildirmekten kaçındı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace yetkilisi Franziska Achterberg hayal kırıklığına uğradıklarına söyledi: “Hayal kırıklığına uğramış durumdayız. Çevremizi ve sağlığımızı korumakla yükümlü ülkelerin başarısız olduğu görülüyor. Görevlerini yerine getiremediler. Yapılması gerekeni yapamadılar. Avrupalılar onlara güveniyordu. 5 yıl boyunca çevremize ve sağlığımıza zarar veren glifosata katlanmak durumunda kalacağız. Glifosata rastlamamak zor olacak.”

KANSER YAPIYOR

Yaklaşık üç sene önce Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yaptığı araştırmalar ve dünyanın önde gelen 17 kanser araştırmacısının WHO adına aldığı ortak karar ile glifosat “insanlar için muhtemel kanser yapıcı madde” olarak kabul edilmişti.