AB'den İran'a destek paketi

Avrupa Birliği, iş birliğini arttırmak istediği İran'a 18 milyon euroluk destek paketi hazırladı.

EKONOMİK KALKINMA İÇİN DESTEK

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, İran'a yönelik 8 milyon eurosu özel sektöre olmak üzere sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen projeler için 18 milyon euroluk paketin kabul edildiği belirtildi.

İRAN İLE İŞ BİRLİĞİ ARTIYOR

Söz konusu yardım, İran nükleer anlaşması kapsamında AB tarafından yapılması planlanan 50 milyon avroluk toplam destek tutarının ilk paketini oluşturuyor.

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, "İran nükleer anlaşması sonucunda AB-İran ilişkilerinin yenilenmesinden bu yana birçok sektörde iş birliğimiz arttı. Bunu sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. Bu yeni paket ekonomik ve sektörel ilişkileri genişletecek." değerlendirmesinde bulundu.