AB'den Kudüs teklifi

Federica Mogherini ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ikili görüşmenin ardından Brüksel'deki AB Konseyi binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Ortadoğu Barış Süreci, İran ile nükleer anlaşma, Suriye'deki mevcut durum ve Batı Balkanlar'a ilişkin konuları ele aldıklarını söyleyen Mogherini, görüşmenin ikili ilişkilere verilen önemi vurgulama fırsatı sağladığını söyledi.

"İKİ DEVLETİN BAŞKENTİ OLURSA ÇÖZÜM SAĞLANIR"

AB'nin İsrail-Filistin arasındaki barış sürecinin tekrar başlatılmasını desteklediğini kaydeden Mogherini, "İsrail-Filistin sorununa iki devletli bir çözüm bulanarak tüm tarafların beklentilerinin yerine getirilmesi için Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması sağlanmalı." diye konuştu.

HAFTAYA ABBAS VE NETENYAHU BRÜKSEL'E GİDİYOR

Ortadoğu Barış Süreci'ne zarar verebilecek tüm gelişmelerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Mogherini, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Brüksel'de ağırlayacaklarını duyurdu.