taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.260
USD
3,8405
EURO
4,5414
ALTIN
156,14
PETR
62,8100

AB'den Kudüs teklifi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması sağlanmalı." dedi.

AA | 05.12.2017 - 20:52..
  1. Haberler
  2. Dünya
AB'den Kudüs teklifi

Federica Mogherini ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ikili görüşmenin ardından Brüksel'deki AB Konseyi binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Ortadoğu Barış Süreci, İran ile nükleer anlaşma, Suriye'deki mevcut durum ve Batı Balkanlar'a ilişkin konuları ele aldıklarını söyleyen Mogherini, görüşmenin ikili ilişkilere verilen önemi vurgulama fırsatı sağladığını söyledi.

"İKİ DEVLETİN BAŞKENTİ OLURSA ÇÖZÜM SAĞLANIR"

AB'nin İsrail-Filistin arasındaki barış sürecinin tekrar başlatılmasını desteklediğini kaydeden Mogherini, "İsrail-Filistin sorununa iki devletli bir çözüm bulanarak tüm tarafların beklentilerinin yerine getirilmesi için Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması sağlanmalı." diye konuştu.

AB'den Kudüs teklifi

HAFTAYA ABBAS VE NETENYAHU BRÜKSEL'E GİDİYOR

Ortadoğu Barış Süreci'ne zarar verebilecek tüm gelişmelerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Mogherini, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Brüksel'de ağırlayacaklarını duyurdu.

İlginizi Çekebilir
Almanya'da otobüs köprüye çarptı
Berlin'de şehirler arası bir otobüsün köprüye çarpması sonucu otobüsün ikinci katı paramparça oldu.
Trump, Kudüs açıklamasını erteledi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'le ilgili yapacağı açıklamayı ertelediğini belirtti.
Filistin liderinden Trump'a Kudüs uyarısı
Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını isteyen Trump'a, Mahmud Abbas'tan tepki geldi: Tehlikeli sonuçları olur.
Lübnan Başbakanı Hariri istifasını geri çekti
Lübnan'da istifası ve geri dönüşü tam bir yılan hikayesine dönen Hariri, Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından resmen istifasını geri çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

134
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron işçilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron işçilere müjde

321
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kadın Buluşması'nda

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kadın Buluşması'nda

398
İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı'ndan küstah sözler

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı'ndan küstah sözler

310
Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

145
CHP'de Kılıdaroğlu karşıtlarını sindirme harekatı

CHP'de Kılıdaroğlu karşıtlarını sindirme harekatı

191
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda

213
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM