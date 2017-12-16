taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.330
USD
3,8627
EURO
4,5378
ALTIN
155,89
PETR
63,2200

AB'den sanal para hamlesi

Avrupa Birliği sanal para birimlerinin kullanıldığı çevrimiçi döviz platformlarına, terör ve para aklamanın önüne geçebilmek için katı kurallar getirmeye karar verdi.

DHA | 16.12.2017 - 11:57..
  1. Haberler
  2. Dünya

bitcoin

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi'nde Cuma günü tartışılan yönerge, Bitcoin dahil olmak üzere sanal para birimlerinin kullanıldığı çevrimiçi döviz platformlarına yeni kurallar getirecek.

Yönergenin terör ve para aklama finansmanlarının önüne geçmesi için sunulduğu belirtilirken, aynı zamanda daha önce bu platformlarda sanal  para birimi kullanan anonim kullanıcıların yönergenin uygulamaya konulması halinde kimliklerinin açığa çıkacağı söylendi.

TERÖR SALDIRILARINDA KRİPTO PARA BİRİMLERİ KULLANILIYOR

AB'nin yönetici kolu Avrupa Komisyonu'nun 2015 ve 2016'da Brüksel ve Paris'te gerçekleşen terör saldırılarının Bitcoin ve diğer kripto para birimleri kullanılarak finanse edilmesi sebepleriyle sunduğu yönergeyle ilgili AB Adalet Komiseri Vera Jourova, "Bugün onaylanan karar para aklama ve terör finanse etmeyi engelleyecek bir şeffaflık getirecek" dedi.

AB'nin 2015 yılında harekete geçirdiği Dördüncü Para Aklama Önleme Yönergesi, Cuma günü sunulan yönerge hakkında görüştü. Toplantının ardından yönergenin önümüzdeki 18 ay içerisinde AB üye eyaletleri tarafından onaylanmasına ve ulusal yasalarda yer almasına karar verildi.

İlginizi Çekebilir
Yunan Dışişleri Bakanı: Erdoğan güvenilir lider
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan için övgü dolu sözler sarfetti.
Yunan bakan Kotzias: Erdoğan'ın sözüne güvenilir
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti.
Antilop yavrusunu sırtlandan kurtaramadı
Savanda bir antilop yavrusu annesi ve babasıyla birlikte olmasına karşın sırtlana yem oluyor.
Ürdünlü iş adamı Sabih al Masri Arabistan'da tutuklandı
Filistin vatandaşlığı da bulunan Ürdünlü ünlü iş adamı Sabih al Masri, Riyad'a giderken gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti

Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti

32
Yavuz Yılmaz'ın ölümünde soru işaretleri

Yavuz Yılmaz'ın ölümünde soru işaretleri

31
Giresun'da bir terörist iş makinesinin operatörüne teslim oldu

Giresun'da bir terörist iş makinesinin operatörüne teslim oldu

84
Ebru Gündeş'in Reza Zarrab kaygısı Meclis gündeminde

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab kaygısı Meclis gündeminde

50
Fransız Bakan: Büyükelçiliğimiz Tel Aviv'de kalacak

Fransız Bakan: Büyükelçiliğimiz Tel Aviv'de kalacak

30
Mesut Yılmaz'ın evlat acısı

Mesut Yılmaz'ın evlat acısı

18
Drogba'nın yeni tarzı

Drogba'nın yeni tarzı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM