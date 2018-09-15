ABD'li yaşlı adam kedisinden ölümcül bakteri kaptı

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan 68 yaşındaki adam bir süredir kedisiyle birlikte yaşamını sürdürüyordu. Ancak bir süre önce lösemiden ölen kedisinde 'Francisella tularensis' hastalığı tespit edildi. Olayın kötü tarafı ise bu hastalığın yaşlı adama geçmiş olması.

TALİHSİZ ADAM DUYDUKLARINA İNANAMADI

Hastalığın kendisine geçtiğini ise ABD'li adam bazı belirtilerle anladı. Adam ateşlendi ve yüzünde şişikler oluştu. Bu durum karşısında doktora giden adam ise duyduklarına inanamadı.

KEDİSİ LÖSEMİDEN ÖLDÜ

Talihsiz adam doktora, kendisini hasta hissetmeye başlamadan 2 gün önce evde beslediği kedisinin lösemiden öldüğünü söyledi.

KEDİSİNDEN BULAŞTI

Doktor ölen kedinin 'Francisella tularensis' bakterisi kaptığını, kedisinin tırmık ya da ısırıklarından da bu bakterinin yaşlı adama bulaşmış olabileceğini belirtti.

ABD'Lİ ADAM ANTİBİYOTİKLERLE İYİLEŞTİ

Daily Mail'in haberine göre yaşlı adam, 4 haftalık bir Doksisiklin içeren bir antibiyotik tedavisine başladı. Doktorlar; yaşlı adamın lezyonlarının 5 gün içerisinde iyileşmeye başladığını, üç hafta içerisinde ise tamamen yok olduğu belirtti.