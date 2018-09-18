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ABD'liler evlerini arabalarına sabitledi

ABD'de son yılların en büyük fırtınalarından biri olan Florence kasırgası ülkenin doğu kıyılarını vurmaya devam ediyor. Fırtınadan korunmak isteyen ABD'liler ilginç önlemler aldı.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 11:10..
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ABD'nin doğu kıyılarını etkisi altına alan Florence kasırgası ülkenin iç kesimlerine doğru ilerleyişini sürdürüyor. Her ne kadar fırtınanın etkisi kırıldıysa da yağmur ile oluşan seller binaları sular altında bıraktı.

Zaman zaman oluşan şiddetli rüzgarlar binaları ve araçları uçururken bazı bölge sakinleri "parlak" fikirler ile kendilerini, ev ve arabalarını koruma altına almaya çalıştı.

ABD'liler evlerini arabalarına sabitledi

ABD'liler evlerini arabalarına sabitledi ViDEO

ARABALARINI BİNALARA BAĞLADILAR

Bölgede bulunanların bir kısmı evlerini bırakıp güvenli yerlere giderken, gitmeyenler ise binalarını ve araçlarını güvende tutmak için ilginç çözümler üretti. Onlardan biri de arabaların halatlar ile binalara bağlanması oldu.

Hem binayı, hem de arabayı uçmaktan korumak için alınan bu önlemin işlevselliği tartışılırken, sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler "Amerikan aklı" yorumlarıyla dalga geçilmesine neden oldu.

ABD'liler evlerini arabalarına sabitledi

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