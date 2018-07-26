Çin'in başkenti Pekin'deki ABD büyükelçiliği yakınlarında bir patlama meydana geldi.

ÖNCESİNDE BİR KADIN KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ

Ülkenin haber ajanslarından Global Times, bu olayın hemen öncesinde bir kadının kendini yakmak istediğini belirtti. Kadın güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Ancak yaşanan bu olayın patlamayla ilgili olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

EL YAPIMI BOMBAYI BÜYÜKELÇİLİĞE FIRLATTI

Patlamanın kimliği belirsiz bir saldırganın el yapımı bombayı ABD büyükelçiliğine doğru fırlatmasıyla meydana geldiği bildirildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olay yerinde yakalanan şüphelinin elinden yaralandığı belirtilirken polis ekipleri şüphelinin dışında yaralı veya ölen olmadığını açıkladı. Bu arada Büyükelçilik önünde bulunan bir polis arabasının patlamanın etkisiyle zarar gördüğü de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

ABD'nin Pekin büyükelçiliği yakınlarında patlama

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Patlama; Amerika, İsrail, Fransa ve Güney Kore'nin büyükelçiliklerinin bulunduğu bir merkezde meydana geldi. Bu olayın hemen ardından Amerika Büyükelçiliği önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

TRAFİK NORMAL SEYRİNE GETİRİLDİ

Olay sonrası trafik normal seyrine geri getirildi. Bölge güvenlik çemberine alındı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.