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ABD'nin vize yasağından kimler etkilenmeyecek

ABD, Türkiye'den vize başvurularını durdurdu. Mevcut vizesi olanlar ise ABD'ye girişte problem yaşamayacak.

08.10.2017 - 21:33
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçilik ve konsolosluklara giden ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıkladı.

VİZESİ OLANLAR SORUN YAŞAMAYACAK

NTV Washington muhabiri Hüseyin Günay'ın aktardığı bilgiye göre, ABD'nin vize yasağından mevcut vizesi olanlar etkilenmeyecek. Öğrenci vizesi ve turist vizesi olanlar da şu anki durumda herhangi bir sorun yaşamayacak.

ABD'nin vize yasağından kimler etkilenmeyecek

DIŞİŞLERİ TOPLANTIDA

Ensonhaber.com'un Türk diplomatlardan edindiği bilgiye göre; ABD’nin bu kararı Dışişleri Bakanlığı’nda değerlendiriliyor. Bakanlığın kısa sürede açıklama yapması bekleniyor.

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