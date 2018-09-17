ABD'nin Yunanistan hamlesi Rus basınında

Türkiye, Amerika, NATO ve Avrupa'nın yaptığı tüm baskılara rağmen Rusya'da S-400'leri aldı.

2019 yılında Türkiye'ye teslim edilmesi planlanan S-400'lere karşı harekete geçen Yunanistan üzerinden tehdit savurmaya başladı.

Amerikalıların Yunanistan'daki askeri varlığını artırma çabası, Rusya'da yayın yapan gazetelerde de geniş yer buldu.

ABD ÇİLEDEN ÇIKTI

Ülkede yayın yapan Moskovskiy Komsomolets Gazetesi'nde Dmitri Muzalevski'nin imzasıyla yayınlanan analizde, "Rusya'nın füzeleri ABD'yi çileden çıkardı... Amerika, Türkiye'den rövanş almaya karar verdi" başlığını kullandı.

S-400'LERE KARŞI...

Analizin devamında şu ifadelere yer verildi: "ABD, Yunanistan'ın topraklarındaki üsleri kullanarak askeri tatbikatların ölçeğini genişletmeyi hedefliyor. Son derece sert olan askeri önlemler, öncelikle Amerika ve Türkiye arasındaki gerginliğin yükselmesi ve Ankara’nın S-400 komplekslerini almak istemesiyle bağlantılı.

TÜRKİYE'YE ŞANTAJ

Askeri uzmanlara göre Yunanistan ve ABD’nin askeri iş birliğinin artması, Türkiye’ye yönelik şantajdan başka bir şey değil.

ABD ve Yunanistan’ın askeri iş birliği artırmaya hazır olması, gergin olan Amerikan-Türk ilişkilerini daha da kızıştırabilir."

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