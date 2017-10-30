Abdulkadir Selvi: Burhan Kuzu Meclis Başkanlığı istiyor

"SİYASETİN ADALETİ YOK, ALLAH'A HAVALE EDİYORUM" DEMİŞTİ

AK Parti'nin önde gelen hukukçularından olan ve geçmişte uzun yıllar Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan Burhan Kuzu son kabinede de yer alamayınca isyan etmiş "Siyasetin adaleti yok, Allah'a havale ediyorum" demişti.

BURHAN KUZU MECLİS BAŞKANI OLMAK İSTİYOR

Kuzu'nun bu kez de Meclis Başkanlığı görevi için beklentiye girdiği iddia edildi. İddia Abdulkadir Selvi'ye ait. Selvi bugünkü köşesinde şunları yazdı:

Anayasa hocası AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu da Meclis Başkanlığı’na adaylık için kararlı. Burhan Hoca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra kararını netleştirmeyi planlıyor.