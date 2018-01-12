OHAL kapsamında çıkarılan KHK'ya yönelttiği eleştirilerden sonra siyasi gündeme oturan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ARKADAŞLARLA POLEMİĞE GİRMEK İSTEMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinden kendisine yöneltilen eleştirilerin hatırlatılması üzerine, Gül, "Arkadaşlarla polemiğe girmek istemiyorum" dedi.

Abdullah Gül: Polemiğe girmek istemiyorum VİDEO

OHAL SORUSU

OHAL'in 6. kez uzatılmasına ilişkin gelen soruya da yanıt veren Abdullah Gül, "OHAL'in son defa Meclis'e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır. Tekrar reformcu bir Türkiye olduğunu göstermesi, ekonomi, dış ilişkiler itibariyle çok doğru olacağına inanıyorum. Çok olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye, kontrol altına almak için gerekliydi ama artık her şeyin normalleştirilmesi Türkiye için çok büyük iyilik olur." diye konuştu.

* Abdullah Gül'ün, açıklamalarında "arkadaşlarım" yerine "arkadaşlar" ifadesini kullanması da dikkatlerden kaçmadı.