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Abdullah Gül'den Hakkari'deki saldırıyla ilgili tweet

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakkari'de PKK'nın düzenlediği ve asker eşi bir anne ile 11 aylık bebeğinin şehit olduğu saldırıyla ilgili "PKK'ya sempatiyle bakanların gözü açılır." dedi.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 20:38..
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Abdullah Gül'den Hakkari'deki saldırıyla ilgili tweet

Dün Hakkari Yüksekova'da görevli Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret eden eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık yavrusu Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK'nın bombalı saldırısı sonucunda şehit oldu.

Saldırıyla ilgili birçok isim tepki gösterdi, sert ifadeler kullandı. Onlardan biri de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül.

"PKK SEMPATİZANLARININ GÖZÜ AÇILIR"

Gül, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda; "Hakkari Yüksekova’da terör saldırısı sonucu şehit edilen kahraman subayımızın eşi Nurcan Karakaya ve minik yavrusuna Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Umarım bu cinayet içeride ve dışarıda PKK’ya hala sempatiyle bakanların gözünü açar." ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'den Hakkari'deki saldırıyla ilgili tweet

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