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Abdullah Gül'ün sandığından evet çıktı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oy kullandığı sandıktan 228 Evet, 133 Hayır oyu çıktı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.
16.04.2017 - 18:29
Haberler
Gündem
Gül,
referandum
oyunu Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'ndaki 1129 nolu sandıkta kullanmıştı.
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