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Abdullah Gül'ün sandığından evet çıktı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oy kullandığı sandıktan 228 Evet, 133 Hayır oyu çıktı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.

16.04.2017 - 18:29
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asd

Gül, referandum oyunu Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'ndaki 1129 nolu sandıkta kullanmıştı.

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