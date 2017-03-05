Abdüllatif Şener CHP için çalışıyor

Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği için yapılacak referanuma, 42 gün kaldı.
CHP'DEN YENİ HAMLE
Siyasi partiler yurt içinde çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirirken CHP'den Abdüllatif Şener atağı geldi. Hollanda'da HAYIR çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi; Abdüllatif Şener ile birlikte sahaya indi.
CAMİDE OY İSTEDİLER
Rotterdam'daki Kocatepe Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelen CHP'liler, referanumda HAYIR oyu istedi.
HOLLANDA'DA EVET ÇALIŞMASINA İZİN YOK
Hollanda hükümeti, Türk yetkililerin Rotterdam'da düzenlemeyi planladıkları referandum etkinliğine izin vermeyeceğini açıklamıştı.