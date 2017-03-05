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Abdüllatif Şener CHP için çalışıyor

Referandumda HAYIR oyu kullanacağını açıklayan Abdüllatif Şener, Hollanda'da CHP'nin saha çalışmalarına katıldı.

05.03.2017 - 15:14
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Abdüllatif Şener CHP için çalışıyor

Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği için yapılacak referanuma, 42 gün kaldı.

CHP'DEN YENİ HAMLE

Siyasi partiler yurt içinde çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirirken CHP'den Abdüllatif Şener atağı geldi. Hollanda'da HAYIR çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi; Abdüllatif Şener ile birlikte sahaya indi.

CAMİDE OY İSTEDİLER

Rotterdam'daki Kocatepe Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelen CHP'liler, referanumda HAYIR oyu istedi.

Abdüllatif Şener CHP için çalışıyor

Abdüllatif Şener CHP için çalışıyor

HOLLANDA'DA EVET ÇALIŞMASINA İZİN YOK

Hollanda hükümeti, Türk yetkililerin Rotterdam'da düzenlemeyi planladıkları referandum etkinliğine izin vermeyeceğini açıklamıştı.

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