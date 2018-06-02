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Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

Konya sokaklarında halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılanmakla tehdit eden Abdüllatif Şener, tepkiler karşısında olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Haber Merkezi | 02.06.2018 - 01:44..
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Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

CHP'nin Konya'da 1. sıra milletvekili adayı Abdüllatif Şener, sokakta tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun Konya için tek ümidi olan Şener, tehdit ettiği halk tarafından hak ettiği cevabı aldı.

Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit edip kaçtı VİDEO

ÖNCE TEHDİT ETTİ SONRA KAÇTI

Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Şener, tokat gibi gelen cevaplar sonrasında çaresiz kaldı.

Konya halkını "Erdoğan'la birlikte yargılanacaksınız" diyerek tehdit eden Şener, "Yok olmaya mahkumsunuz" tepkileri üzerine çözümü kaçmakta bulundu.

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